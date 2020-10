Un posto al sole, anticipazioni 12 ottobre: Serena rivela la verità a Filippo? (Di sabato 10 ottobre 2020) Un posto al sole vedrà ancora una volta protagonista Serena con i suoi problemi sentimentali. Le anticipazioni relative alla puntata di lunedì 12 ottobre, rivelano che la Cirillo sarà decisa a rivelare a Filippo il segreto della gravidanza, ma un imprevisto rovinerà i suoi piani. Nel frattempo, Roberto in seguito all’acceso confronto con Marina Giordano, reagirà alla sua maniera. Infine, Arianna si metterà in contatto con Silvia tramite una telefonata e le racconterà i suoi progetti futuri. Un posto al sole, anticipazioni 12 ottobre: la terribile reazione di Roberto Ferri Le anticipazioni Un posto ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 10 ottobre 2020) Unalvedrà ancora una volta protagonistacon i suoi problemi sentimentali. Lerelative alla puntata di lunedì 12no che la Cirillo sarà decisa are ail segreto della gravidanza, ma un imprevisto rovinerà i suoi piani. Nel frattempo, Roberto in seguito all’acceso confronto con Marina Giordano, reagirà alla sua maniera. Infine, Arianna si metterà in contatto con Silvia tramite una telefonata e le racconterà i suoi progetti futuri. Unal12: la terribile reazione di Roberto Ferri LeUn...

