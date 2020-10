Un posto al sole, anticipazioni 12-16 ottobre: scontro tra Filippo e Leonardo (Di sabato 10 ottobre 2020) Un posto al sole vedrà ancora una volta protagonisti Serena, Filippo e Leonardo. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 12 al 16 ottobre, rivelano che la Cirillo cercherà di dire la verità all’ex marito, ma avrà un malore e quest’ultimo l’accompagnerà in ospedale. Poco dopo sopraggiungerà Leonardo, il quale avrà uno scontro con il Sartori. Nel frattempo, Roberto avrà una reazione alla sua maniera dopo il confronto con Marina mentre Giulia escogiterà un piano per incastrare Marco Modica. Intanto, Niko e Susanna appariranno sempre più vicini e Silvia si renderà conto che Rossella subisce i ritmi di studio dell’amica. Infine, Viola ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 10 ottobre 2020) Unalvedrà ancora una volta protagonisti Serena,. Lerelative alle puntate in onda dal 12 al 16, rivelano che la Cirillo cercherà di dire la verità all’ex marito, ma avrà un malore e quest’ultimo l’accompagnerà in ospedale. Poco dopo sopraggiungerà, il quale avrà unocon il Sartori. Nel frattempo, Roberto avrà una reazione alla sua maniera dopo il confronto con Marina mentre Giulia escogiterà un piano per incastrare Marco Modica. Intanto, Niko e Susanna appariranno sempre più vicini e Silvia si renderà conto che Rossella subisce i ritmi di studio dell’amica. Infine, Viola ...

