Ultime Notizie Serie A: Cairo difende Giampaolo, Milan in Champions con Theo (Di sabato 10 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Serie A, tagli per 72 milioni – La Gazzetta dello Sport ha pubblicato uno studio sul monte ingaggi della Serie A segnalando una riduzione per 72 milioni netti totali rispetto alla stagione 2019/20. La squadra che ha effettuato più tagli è la Juventus (-58 milioni). Milan, parla Theo Hernandez – Il terzino del Milan Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.A, tagli per 72 milioni – La Gazzetta dello Sport ha pubblicato uno studio sul monte ingaggi dellaA segnalando una riduzione per 72 milioni netti totali rispetto alla stagione 2019/20. La squadra che ha effettuato più tagli è la Juventus (-58 milioni)., parlaHernandez – Il terzino delHernandez ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il… - SkyTG24 : Coronavirus, le news. Oltre 5mila nuovi casi in Italia. Nuovo record nel mondo. LIVE - junews24com : Lega Serie A: «Elaborate ed ipotizzate integrazioni al protocollo» - junews24com : Juventus Youth: Under 15 gara rinviata, le novità in Primavera e Under 17 -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le news. Oltre 5mila nuovi casi in Italia. Nuovo record nel mondo. LIVE Sky Tg24 Palestra aperta ma allagata Niente partite alla Valletta

Le infiltrazioni lasciano in strada 180 giovani di Fiamma, Fenice e PattinoDanza Una brutta tegola dopo la difficile gestione degli impianti e le regole anti-Covid ...

Una piantagione di cannabis all’interno del parco di Stupingi: arrestato un coltivatore

TORINO. Operazione antidroga dei Carabinieri nel parco di Stupinigi. I militari della caserma di Nichelino hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannabis nello storico parco reale, oggi patr ...

Le infiltrazioni lasciano in strada 180 giovani di Fiamma, Fenice e PattinoDanza Una brutta tegola dopo la difficile gestione degli impianti e le regole anti-Covid ...TORINO. Operazione antidroga dei Carabinieri nel parco di Stupinigi. I militari della caserma di Nichelino hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannabis nello storico parco reale, oggi patr ...