Ufficiale: Carpi, Mantovani nuovo presidente. Ecco tutto il Cda (Di sabato 10 ottobre 2020) Attraverso una nota Ufficiale, il Carpi FC comunica che, al termine dell’assemblea fra soci svoltasi in data venerdì 9 ottobre, il CdA è giunto all’intesa di massima nominando Matteo Mantovani nuovo presidente del sodalizio emiliano. La Vice Presidenza passa a Federico Marcellusi, con Marcello Fantuzzi nominato nuovo Segretario Generale. NCS e VFT rimangono le uniche componenti del CdA biancorosso, mentre nelle prossime ore verranno ridefinite e comunicate le nuove cariche e i ruoli dirigenziali. MATTEO Mantovani E’ IL nuovo presidente DEL Carpi FC 1909 Nel CDA restano solamente #NCS e #VFT: Federico #Marcellusi nuovo Vice presidente ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Attraverso una nota, ilFC comunica che, al termine dell’assemblea fra soci svoltasi in data venerdì 9 ottobre, il CdA è giunto all’intesa di massima nominando Matteodel sodalizio emiliano. La Vice Presidenza passa a Federico Marcellusi, con Marcello Fantuzzi nominatoSegretario Generale. NCS e VFT rimangono le uniche componenti del CdA biancorosso, mentre nelle prossime ore verranno ridefinite e comunicate le nuove cariche e i ruoli dirigenziali. MATTEOE’ ILDELFC 1909 Nel CDA restano solamente #NCS e #VFT: Federico #MarcellusiVice...

