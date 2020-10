UEFA Nations League, il programma della terza giornata (Di sabato 10 ottobre 2020) UEFA Nations League, calendario, risultati e classifiche. Italia con Bosnia, Olanda e Polonia. ROMA – UEFA Nations League, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel Gruppo 1 con Bosnia-Erzegovina, Olanda e Polonia. UEFA Nations League, Lega A Di seguito il resoconto completo della Lega A. Gruppo 1 3^ giornataBosnia-Erzegovina-Olanda (11/10)Polonia-Italia (11/10) 2^ giornataBosnia-Erzegovina-Polonia 1-2 (24′ rig. Hajradinovi (B), 45′ Glik, 67′ Grosicki)Olanda-Italia 0-1 (la cronaca del match) 1^ giornataOlanda-Polonia 1-0 (61′ Bergwijn)Italia-Bosnia-Erzegovina 1-1 (la cronaca del match) Classifica: ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020), calendario, risultati e classifiche. Italia con Bosnia, Olanda e Polonia. ROMA –, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel Gruppo 1 con Bosnia-Erzegovina, Olanda e Polonia., Lega A Di seguito il resoconto completoLega A. Gruppo 1 3^Bosnia-Erzegovina-Olanda (11/10)Polonia-Italia (11/10) 2^Bosnia-Erzegovina-Polonia 1-2 (24′ rig. Hajradinovi (B), 45′ Glik, 67′ Grosicki)Olanda-Italia 0-1 (la cronaca del match) 1^Olanda-Polonia 1-0 (61′ Bergwijn)Italia-Bosnia-Erzegovina 1-1 (la cronaca del match) Classifica: ...

