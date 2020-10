Udienze da remoto e trattazione scritta: proroga al 31 dicembre (Di sabato 10 ottobre 2020) Lucia Izzo - Lo prevede il D.L. n. 125/2020 che ha portato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e prorogato al 31 dicembre 2020 una serie di disposizioni legate all'emergenza COVID. Leggi su studiocataldi (Di sabato 10 ottobre 2020) Lucia Izzo - Lo prevede il D.L. n. 125/2020 che ha portato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 eto al 312020 una serie di disposizioni legate all'emergenza COVID.

LiberatiCarla : Non ne usciamo più da questa situazione ???? #avvocati #covid - Torquem55499465 : RT @diregiustizia: ??Udienze da remoto e trattazione scritta: giustizia a distanza per tutto il 2020 ???? - AvvCanu : Udienze da remoto e trattazione scritta: giustizia a distanza per tutto il 2020 - ProcTelematico : RT @diregiustizia: ??Udienze da remoto e trattazione scritta: giustizia a distanza per tutto il 2020 ???? - stefano617 : RT @diregiustizia: ??Udienze da remoto e trattazione scritta: giustizia a distanza per tutto il 2020 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Udienze remoto Udienze da remoto e trattazione scritta: proroga al 31 dicembre Studio Cataldi Udienze da remoto anche in Corte costituzionale

La novità è l'estensione della possibilità, finora prevista solo per la camera di consiglio, che singoli giudici o avvocati partecipino all'udienza pubblica mediante collegamento da remoto ...

GIUSTIZIA: AVVOCATI ABRUZZO, “CRITICITÀ SU ACCESSI E ORGANICI”; COVID, ANALISI SITUAZIONE TRIBUNALI CAPOLUOGHI

PESCARA – Un dibattito acceso sulla reale utilità delle tecnologie, accessi limitati e contingentati nei tribunali, carenze strutturali degli organici del personale amministrativo che hanno acuito le ...

La novità è l'estensione della possibilità, finora prevista solo per la camera di consiglio, che singoli giudici o avvocati partecipino all'udienza pubblica mediante collegamento da remoto ...PESCARA – Un dibattito acceso sulla reale utilità delle tecnologie, accessi limitati e contingentati nei tribunali, carenze strutturali degli organici del personale amministrativo che hanno acuito le ...