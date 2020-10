Tv Talk gli ospiti e gli argomenti di sabato 10 ottobre (Di sabato 10 ottobre 2020) Tv Talk gli ospiti della puntata di sabato 10 ottobre su Rai 3 Nuovo appuntamento con Tv Talk, sabato 3 ottobre alle 15:00. Alla guida del programma Massimo Bernardini affiancato dalle figure storiche della trasmissione Cinzia Bancone, Silvia Motta (l’esperta di ascolti) e Sebastiano Pucciarelli. Parte della puntata come sempre i Retveet e i dati di ascolto della settimana tv. Renzo Arbore, Simona Ventura, Alessandro Gassmann, Andrea Delogu, Benedetta Parodi, Francesco Specchia, Enrico Bertolino, Edoardo Ferrario, Massimo Cirri, Diego Passoni, Andrea Fagioli è il ricco gruppo di ospiti che si alternerà in studio e in collegamento con il programma. Si parte dal Covid e dall’aumento dei contagi che riaccende i ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 10 ottobre 2020) Tvglidella puntata di10su Rai 3 Nuovo appuntamento con Tvalle 15:00. Alla guida del programma Massimo Bernardini affiancato dalle figure storiche della trasmissione Cinzia Bancone, Silvia Motta (l’esperta di ascolti) e Sebastiano Pucciarelli. Parte della puntata come sempre i Retveet e i dati di ascolto della settimana tv. Renzo Arbore, Simona Ventura, Alessandro Gassmann, Andrea Delogu, Benedetta Parodi, Francesco Specchia, Enrico Bertolino, Edoardo Ferrario, Massimo Cirri, Diego Passoni, Andrea Fagioli è il ricco gruppo diche si alternerà in studio e in collegamento con il programma. Si parte dal Covid e dall’aumento dei contagi che riaccende i ...

SanofiIT : Come si informano gli italiani sui temi legati a scienza e salute nel tempo della pandemia? Oggi dal Festival del g… - BCarburanti : RT @Veg_Markuz: Non guardo quasi mai i talk politici, ma ora su rete4 sento Sgarbi dire che negli USA ci sono stati 213mila morti su 1 mili… - Gabriele79T : @Sara__I4Iun Uno dei soggetti che sopporto meno tra gli ospiti di qualunque talk show.... - Veg_Markuz : Non guardo quasi mai i talk politici, ma ora su rete4 sento Sgarbi dire che negli USA ci sono stati 213mila morti s… - alesrinaldi : RT @SanofiIT: Come si informano gli italiani sui temi legati a scienza e salute nel tempo della pandemia? Oggi dal Festival del giornalismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Talk gli La Tv in primo piano a ''Tv Talk'' su Rai3 RAI - Radiotelevisione Italiana Titolo: MARKET TALK: Orsero, Equita conferma hold

euro per azione, dopo che gli analisti hanno partecipato ad una video call ...

TED 2020, chi sono gli speaker dell’evento mondiale Countdown

Oltre 50 esperti a livello mondiale dialogheranno e si confronteranno sulle possibili azioni pratiche da mettere in atto per salvaguardare il pianeta.

euro per azione, dopo che gli analisti hanno partecipato ad una video call ...Oltre 50 esperti a livello mondiale dialogheranno e si confronteranno sulle possibili azioni pratiche da mettere in atto per salvaguardare il pianeta.