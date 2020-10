Tv e giornalismo in lutto, addio al giornalista. Una vita per la televisione italiana (Di sabato 10 ottobre 2020) lutto nel mondo del giornalismo. È morto il 9 ottobre nella sua casa di Roma, all’età di 79 anni, Lillo Tombolini, direttore La7 e ideatore della trasmissione per bambini Bim Bum Bam. Classe 1941, responsabile del palinsesto di Antenna Nord alla fine degli anni ’70, Tombolini contribuisce al successo della tv lombarda. Il 4 gennaio 1982 tutte le 22 emittenti del gruppo Rusconi danno vita a un solo canale, Italia1: Lillo Tombolini è tra i fondatori della nuova televisione, prima del successivo passaggio alla guida di Rete 4, network di proprietà della Mondadori. A Rete 4 Tombolini lancia format di successo come “Venti di guerra”, e stringe un accordo con la statunitense Abc per lo scambio di programmi e la tv brasiliana Globo per assicurarsi l’esclusiva di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020)nel mondo del. È morto il 9 ottobre nella sua casa di Roma, all’età di 79 anni, Lillo Tombolini, direttore La7 e ideatore della trasmissione per bambini Bim Bum Bam. Classe 1941, responsabile del palinsesto di Antenna Nord alla fine degli anni ’70, Tombolini contribuisce al successo della tv lombarda. Il 4 gennaio 1982 tutte le 22 emittenti del gruppo Rusconi dannoa un solo canale, Italia1: Lillo Tombolini è tra i fondatori della nuova, prima del successivo passaggio alla guida di Rete 4, network di proprietà della Mondadori. A Rete 4 Tombolini lancia format di successo come “Venti di guerra”, e stringe un accordo con la statunitense Abc per lo scambio di programmi e la tv brasiliana Globo per assicurarsi l’esclusiva di ...

