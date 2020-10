Trump: “La nostra nazione sconfiggerà il virus cinese” (Di sabato 10 ottobre 2020) Primo intervento pubblico di Trump dopo il ricovero: “Il vaccino arriverà presto. Sconfiggeremo il virus cinese”. WASHINGTON (STATI UNITI) – Primo intervento pubblico di Donald Trump dopo il ricovero. Il presidente americano è ritornato a parlare dal balcone della Casa Bianca. “Voglio che sappiate – ha detto l’ex tycoon, riportato da La Repubblica – che la nostra nazione sconfiggerà il virus cinese. Stiamo producendo terapie potenti. Il vaccino arriverà molto presto. Con lo spirito americano e la scienza sradicheremo il virus“. Trump: “Biden ha tradito gli afroamericani e latinoamericani” Un intervento che si è concentrato soprattutto sulle prossime ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Primo intervento pubblico didopo il ricovero: “Il vaccino arriverà presto. Sconfiggeremo ilcinese”. WASHINGTON (STATI UNITI) – Primo intervento pubblico di Donalddopo il ricovero. Il presidente americano è ritornato a parlare dal balcone della Casa Bianca. “Voglio che sappiate – ha detto l’ex tycoon, riportato da La Repubblica – che lasconfiggerà ilcinese. Stiamo producendo terapie potenti. Il vaccino arriverà molto presto. Con lo spirito americano e la scienza sradicheremo il“.: “Biden ha tradito gli afroamericani e latinoamericani” Un intervento che si è concentrato soprattutto sulle prossime ...

