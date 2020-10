Trump fa ripartire la campagna elettorale nonostante il Covid, ed è caos. Biden: è una vergogna (Di sabato 10 ottobre 2020) Donald Trump riprende la sua campagna elettorale e lo fa di sabato, mentre viene cancellato il dibattito - duello del 15 ottobre con il suo contendente Joe Biden. Il presidente Usa ha assicurato di sentirsi bene, di non prendere più farmaci per il coronavirus, ma deve ancora avere l'esito del test che certifichi che sia guarito dal Covid 19. Tuttavia dal suo team medico è stato autorizzato a riprendere gli impegni pubblici. Interviene sul tema "legge e ordine" dal un balcone della Casa Bianca con una folla (con mascherina) sul prato sottostante.Mentre lunedì le persone al raduno previsto in Florida riceveranno un controllo della temperatura, le mascherine che saranno incoraggiate a indossare e accesso al disinfettante per le mani. Biden invece sabato 10 ottobre si ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) Donaldriprende la suae lo fa di sabato, mentre viene cancellato il dibattito - duello del 15 ottobre con il suo contendente Joe. Il presidente Usa ha assicurato di sentirsi bene, di non prendere più farmaci per il coronavirus, ma deve ancora avere l'esito del test che certifichi che sia guarito dal19. Tuttavia dal suo team medico è stato autorizzato a riprendere gli impegni pubblici. Interviene sul tema "legge e ordine" dal un balcone della Casa Bianca con una folla (con mascherina) sul prato sottostante.Mentre lunedì le persone al raduno previsto in Florida riceveranno un controllo della temperatura, le mascherine che saranno incoraggiate a indossare e accesso al disinfettante per le mani.invece sabato 10 ottobre si ...

Affaritaliani : Trump fa ripartire a campagna elettorale nonostante il Covid - lucaerrico9 : @GuidoCrosetto Loro lo scopo lo hanno raggiunto . Mettere in crisi il mondo occidentale (trump per primo a ridosso… - SBerritta : Virus, sondaggi, scandali. Gramaglia spiega cosa può fare Trump per ripartire - - formichenews : Virus, sondaggi, scandali. @ggramaglia spiega cosa può fare Trump per ripartire Si mette male per Donald Trump a u… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ripartire Trump fa ripartire a campagna elettorale nonostante il Covid Tiscali.it Trump fa ripartire la campagna elettorale nonostante il Covid, ed è caos. Biden: è una vergogna

Donald Trump riprende la sua campagna elettorale e lo fa di sabato, mentre viene cancellato il dibattito – duello del 15 ottobre con il suo contendente Joe Biden. Il presidente Usa ha assicurato di ...

Trump fa ripartire a campagna elettorale nonostante il Covid

Milano, 10 ott. (askanews) -Donald Trump riprende la sua campagna elettorale e lo fa di sabato, mentre viene cancellato il dibattito - duello del ...

Donald Trump riprende la sua campagna elettorale e lo fa di sabato, mentre viene cancellato il dibattito – duello del 15 ottobre con il suo contendente Joe Biden. Il presidente Usa ha assicurato di ...Milano, 10 ott. (askanews) -Donald Trump riprende la sua campagna elettorale e lo fa di sabato, mentre viene cancellato il dibattito - duello del ...