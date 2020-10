Trump, discorso senza mascherina e dal balcone dopo il Covid. I fan ammassati e senza protezioni (Di sabato 10 ottobre 2020) Il presidente ha parlato da un balcone della Casa Bianca: circa 500 i supporter chiamati ad ascoltarlo. Sostegno alla polizia e appello agli elettori afroamericani tra i temi del suo comizio Leggi su corriere (Di sabato 10 ottobre 2020) Il presidente ha parlato da undella Casa Bianca: circa 500 i supporter chiamati ad ascoltarlo. Sostegno alla polizia e appello agli elettori afroamericani tra i temi del suo comizio

Corriere : Primo discorso di Trump dopo il Covid. Duemila sostenitori ammassati e senza mascherina - SkyTG24 : Usa 2020, Trump parla alla Casa Bianca davanti a 2000 persone: molti senza mascherina - Capezzone : Su @atlanticomag stampare e conservare @jimmomo come una bussola ?? sull’emergenza in Italia (economica e democratic… - Italia_Notizie : Il primo discorso di Trump dopo il Covid: 'Non permetteremo Paese diventi socialista' - IMoresi : RT @mittdolcino: Immenso Trumo! Il nostro Commander in Chief! ' Il discorso di Trump al balcone della Casa Bianca. Si toglie la mascherina… -