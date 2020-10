Trump | ' da otto ore senza medicine'

(Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 10 OTT - "Mi sentivo stanco. Ho preso il Regeneron e in 24 ore mi sono sentito meglio, molto meglio" Lo afferma Donaldin un'intervista a Tucker Carlson su Fox, la sua prima ...

NEW YORK, 10 OTT - "Mi sentivo stanco. Ho preso il Regeneron e in 24 ore mi sono sentito meglio, molto meglio" Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Tucker Carlson su Fox, la sua prima davanti ...Trump rifiuta il dibattito 'virtuale'. Biden a Las Vegas: "I 'latinos' sono il futuro del Paese" AGI - Il dibattito tra il Presidente Trump e lo sfidante democratico Biden del 15 ottobre è stato cance ...