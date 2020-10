Trump blocca le mascherine su aeroplani | treni e bus

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 10 ottobre 2020)lee fa ripartire le polemiche. Ancora positivo al Covid e sempre più lanciato in una sua crociata personale a spese della popolazione americana, il presidente ha impedito al Centers for Disease Control and Prevention di istituire un obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto pubblici e commerciali che lo stesso ente riteneva necessario. LEGGI ANCHE > Video shock di: “Il Covid una benedizione di Dio”lenei mezzi pubblici e commerciali A rivelare chelesui mezzi pubblici e commerciali sono stati due membri anonimi del CDC, spiegando che l’ente governativo aveva preparato un piano che per ...