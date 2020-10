Torino, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano (Di sabato 10 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato i monte ingaggi della squadre di Serie A per la stagione 2020/2021. Tra queste c’è ovviamente il Torino, il quale avrà a carico 51 milioni da pagare ai giocatori: il monte ingaggi dei granata è l’ottavo più alto, dietro a quello di Juventus, Inter, Roma, Napoli, Milan, Lazio e Fiorentina. I granata più pagati sono Salvatore Sirigu e Andrea Belotti, che hanno un contratto da 2 milioni di euro a stagione. A seguire, Izzo, Verdi e Zaza, con uno stipendio annuo di 1,7 milioni, Nkoulou e Rodriguez (1,5 milioni ciascuno), Baselli, Linetty e Rincon (1,4 milioni di euro l’anno ciascuno), Meité (1,1 milioni l’anno) e Ansaldi e Bonazzoli, con un milione a testa a stagione. Gli ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato i montedella squadre di Serie A per la stagione 2020/2021. Tra queste c’è ovviamente il, il quale avrà a carico 51 milioni da pagare ai: il montedei granata è l’ottavo più alto, dietro a quello di Juventus, Inter, Roma, Napoli, Milan, Lazio e Fiorentina. I granata più pagati sono Salvatore Sirigu e Andrea Belotti, che hanno un contratto da 2 milioni di euro a stagione. A seguire, Izzo, Verdi e Zaza, con unoo annuo di 1,7 milioni, Nkoulou e Rodriguez (1,5 milioni ciascuno), Baselli, Linetty e Rincon (1,4 milioni di euro l’anno ciascuno), Meité (1,1 milioni l’anno) e Ansaldi e Bonazzoli, con un milione a testa a stagione. Gli ...

Sfida nella capitale: il Banco affronta Roma

L'imperativo per gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco è ... mentre nel reparto lunghi sono arrivati l'ex Torino e Unics Kazan Jamil Wilson, Chris Evans (classe 1991, ex Monaco e Orleans ...

JB Monferrato: infortunio per Yannick Giombini

La Novipiù J Basket Monferrato ha appena comunicato che l'atleta Yannick Giombini è stato sottoposto ad esami strumentali al ginocchio sinistro presso il J Medical di Torino a seguito di un infortunio ...

L’imperativo per gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco è ... mentre nel reparto lunghi sono arrivati l’ex Torino e Unics Kazan Jamil Wilson, Chris Evans (classe 1991, ex Monaco e Orleans ...La Novipiù J Basket Monferrato ha appena comunicato che l’atleta Yannick Giombini è stato sottoposto ad esami strumentali al ginocchio sinistro presso il J Medical di Torino a seguito di un infortunio ...