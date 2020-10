Tom Cruise girerà un film nello spazio (Di sabato 10 ottobre 2020) Più spericolato e temerario che mai, Tom Cruise ha accettato una nuova, avvincente sfida che lo porterà ben oltre i confini di Hollywood: l’attore sarà protagonista del primo film ambientato nello spazio. Quello vero. Il nuovo action movie, di cui non si conosce ancora il titolo, avrà un set da fantascienza: la Stazione Spaziale Internazionale che orbita a circa 400 chilometri di distanza attorno alla Terra. Le riprese inizieranno nel 2021, a ottobre, ma vista l’eccezionalità dell’evento i preparativi già fervono. Tom Cruise, che presto rivedremo al cinema nel sequel di Top Gun (uscita prevista luglio) e che dopo il blocco per la pandemia è tornato sul set di Mission Impossible 7, verrà lanciato da Cape Canaveral, negli Stati ... Leggi su aciclico (Di sabato 10 ottobre 2020) Più spericolato e temerario che mai, Tomha accettato una nuova, avvincente sfida che lo porterà ben oltre i confini di Hollywood: l’attore sarà protagonista del primoambientato. Quello vero. Il nuovo action movie, di cui non si conosce ancora il titolo, avrà un set da fantascienza: la Stazione Spaziale Internazionale che orbita a circa 400 chilometri di distanza attorno alla Terra. Le riprese inizieranno nel 2021, a ottobre, ma vista l’eccezionalità dell’evento i preparativi già fervono. Tom, che presto rivedremo al cinema nel sequel di Top Gun (uscita prevista luglio) e che dopo il blocco per la pandemia è tornato sul set di Mission Impossible 7, verrà lanciato da Cape Canaveral, negli Stati ...

ilfoglio_it : [VIDEO] La 'mission impossible' di Tom Cruise nella Roma di Raggi. Partite le riprese del film, in piazza Margana l… - Claudia88251068 : Roma oggi 10 Ottobre 2020: 5 Manifestazioni, set cinematografico con Tom Cruise e le 1000 persone dello staff.Però… - Aichins : @AToffanetti @BeaLuper MAKISELLINCULA TOM CRUISE QUANDO C’È JOHN? - MARESITAS : RT @rep_roma: Tom Cruise a Roma, ma la vera 'Mission impossible' è tornare a casa o ritrovare l'auto parcheggiata in centro [di CECILIA CIR… - Gazzetta_it : Mission Impossible: Tom Cruise sfreccia su una Bmw M5 per le strade di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Cruise Mission Impossible: Tom Cruise sfreccia su una Bmw M5 per le strade di Roma La Gazzetta dello Sport Tom Cruise girerà un film nello spazio

Più spericolato e temerario che mai, Tom Cruise ha accettato una nuova, avvincente sfida che lo porterà ben oltre i confini di Hollywood: l’attore sarà protagonista del primo film ambientato nello ...

Mission Impossible: Tom Cruise sfreccia su una Bmw M5 per le strade di Roma

Roma, famosa per la sua bellezza, quanto per il suo traffico. Per gli americani questo secondo aspetto è meno rilevante e, quando appare nelle pellicole, la città sembra vuota e pacifica, come se ci f ...

Più spericolato e temerario che mai, Tom Cruise ha accettato una nuova, avvincente sfida che lo porterà ben oltre i confini di Hollywood: l’attore sarà protagonista del primo film ambientato nello ...Roma, famosa per la sua bellezza, quanto per il suo traffico. Per gli americani questo secondo aspetto è meno rilevante e, quando appare nelle pellicole, la città sembra vuota e pacifica, come se ci f ...