Tiziano Ferro, pesante giudizio: respinto il ricorso per Evasione Fiscale (Di sabato 10 ottobre 2020) Guai per Tiziano Ferro, il giudizio in Cassazione non è stato clemente per il cantante il suo ricorso è stato respinto. Ecco quello che è successo al famoso cantante. Il ricorso richiesto da Tiziano Ferro nell'ambito di alcuni accertamenti fiscali è stato quasi del tutto respinto. L'accusa ai danni dal cantante riguarda i periodo dal 2006 al 2008, quando ha trasferito la residenza Fiscale in Inghilterra. Inizialmente Tiziano era stato assolto dal procedimento penale per non aver commesso il fatto dal tribunale di Latina nel dicembre 2017.

