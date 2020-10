Theo Hernandez: “Il Milan non è primo per caso. Abbiamo tutto per vincere il derby” (Di sabato 10 ottobre 2020) Intervistato da Il Corriere della Sera, Theo Hernandez, esterno sinistro del Milan, ha parlato in merito allo stato di forma della compagine rossonera, del momentaneo primo posto in campionato e del derby della prossima settimana che ormai si avvicina. Queste le parole dell’esterno: “primo posto è un caso? Macché caso. Rispetto a un anno fa ci sentiamo molto più forti, siamo più forti. tutto è cambiato. Lo Abbiamo dimostrato già nel finale di stagione dello scorso anno post lockdown, quando saremmo stati primi in quei quaranta giorni. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, con grande entusiasmo e spirito di gruppo. Il mister ci ha dato una carica straordinaria da quando ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Intervistato da Il Corriere della Sera,, esterno sinistro del, ha parlato in merito allo stato di forma della compagine rossonera, del momentaneoposto in campionato e del derby della prossima settimana che ormai si avvicina. Queste le parole dell’esterno: “posto è un? Macché. Rispetto a un anno fa ci sentiamo molto più forti, siamo più forti.è cambiato. Lodimostrato già nel finale di stagione dello scorso anno post lockdown, quando saremmo stati primi in quei quaranta giorni. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, con grande entusiasmo e spirito di gruppo. Il mister ci ha dato una carica straordinaria da quando ...

