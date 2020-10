The Boys 3: l’uscita della stagione con Jensen Ackles (Di sabato 10 ottobre 2020) In questo articolo vogliamo provare a darvi delle anticipazioni sulla trama e sulla uscita di The Boys 3, su Amazon Prime Video La seconda stagione su Amazon Prime Video di The Boys si è appena conclusa, ma tutti i fan stanno già fantasticando su cosa potrà succedere nella annunciata terza stagione. Dato il successo della serie, infatti, era scontato che sarebbe uscita anche The Boys 3, benché la data per la sua produzione potrebbe non essere vicina. Gli sceneggiatori sono già al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi, come confermato dallo stesso Eric Kripke durante il panel dedicato nella versione virtuale del New York Comic Con, ma è tutt’ora impossible prevedere i possibili tempi della produzione, dato il delicato ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 ottobre 2020) In questo articolo vogliamo provare a darvi delle anticipazioni sulla trama e sulla uscita di The3, su Amazon Prime Video La secondasu Amazon Prime Video di Thesi è appena conclusa, ma tutti i fan stanno già fantasticando su cosa potrà succedere nella annunciata terza. Dato il successoserie, infatti, era scontato che sarebbe uscita anche The3, benché la data per la sua produzione potrebbe non essere vicina. Gli sceneggiatori sono già al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi, come confermato dallo stesso Eric Kripke durante il panel dedicato nella versione virtuale del New York Comic Con, ma è tutt’ora impossible prevedere i possibili tempiproduzione, dato il delicato ...

