Terremoto Italia, paura tra la popolazione che si riversa in strada (Di sabato 10 ottobre 2020) Oggi 10 Ottobre 2020 ore 19:11 è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 e profondità 9 km a Frontignano (MC). Questo in dettaglio ciò che riporta il sito ingv.it: Un Terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 4 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) 10-10-2020 17:11:11 (UTC) 4 ore, 24 minuti fa10-10-2020 19:11:11 (UTC +02:00) ora Italiana (Continua...)con coordinate geografiche (lat, lon) 42.91, 13.2 ad una profondità di 9 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Questo quanto riporta il sito IlRestodelCarlino.it: Un Terremoto di magnitudo 3.0 ha fatto tremare una terra che non si è ancora ripresa dalla tragedia del sisma che ...

