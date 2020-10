"Tentato stupro". Maria Teresa Ruta choc al GF Vip: confessione nel letto, la regia censura dopo la crisi di pianto (Di sabato 10 ottobre 2020) “dopo che hanno Tentato di stuprarmi… io avevo 20 anni, sai quando ho fatto l'amore per la prima volta? Quattro anni dopo, con il padre di Guenda”. Maria Teresa Ruta è stata assalita da una crisi di pianto al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. dopo essere finita in nomination per la seconda puntata di fila, stamattina la Ruta si è lasciata andare ad una confessione molto dolorosa sul suo passato, resa in camera da letto a Tommaso Zorzi, che ha ascoltato attonito, senza proferir parole. “Io ho una famiglia stupenda - ha detto Maria Teresa tra le lacrime - non si può ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “che hannodi stuprarmi… io avevo 20 anni, sai quando ho fatto l'amore per la prima volta? Quattro anni, con il padre di Guenda”.è stata assalita da unadial Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.essere finita in nomination per la seconda puntata di fila, stamattina lasi è lasciata andare ad unamolto dolorosa sul suo passato, resa in camera daa Tommaso Zorzi, che ha ascoltato attonito, senza proferir parole. “Io ho una famiglia stupenda - ha dettotra le lacrime - non si può ...

_Sherbatsky__ : RT @draacaaryss: MA LA RUTA HA APPENA AMMESSO DI AVER SUBITO UN TENTATO STUPRO E GLI AUTORI HANNO CAMBIATO REGIA ?????? #GFVIP - mandy___23 : RT @iluvhaarry: Ho visto il video di maria teresa dove racconta a Tommaso del tentato stupro e mi piange il cuore. In più ho letto alcuni t… - Lisa19017633 : RT @iluvhaarry: Ho visto il video di maria teresa dove racconta a Tommaso del tentato stupro e mi piange il cuore. In più ho letto alcuni t… - GiorgettaMason : RT @iluvhaarry: Ho visto il video di maria teresa dove racconta a Tommaso del tentato stupro e mi piange il cuore. In più ho letto alcuni t… - 2010gaietta : RT @iluvhaarry: Ho visto il video di maria teresa dove racconta a Tommaso del tentato stupro e mi piange il cuore. In più ho letto alcuni t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tentato stupro Ruta choc racconta il tentato stupro. Censurata dal Gfvip Il Tempo Ruta choc racconta il tentato stupro. Censurata dal Gfvip

Maria Teresa Ruta choc al Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini: "Ho subito un tentato stupro". Questa ...

Ischia choc, tentano di stuprare una studentessa 14enne: fermati due romeni di 19 e 14 anni

Avrebbero tentato di violentare una ragazza di 14 anni che stava percorrendo da sola una scalinata, nella notte dello scorso 20 settembre: per questo i Carabinieri hanno sottoposto a fermo ...

Maria Teresa Ruta choc al Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini: "Ho subito un tentato stupro". Questa ...Avrebbero tentato di violentare una ragazza di 14 anni che stava percorrendo da sola una scalinata, nella notte dello scorso 20 settembre: per questo i Carabinieri hanno sottoposto a fermo ...