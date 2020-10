Tennis, Djokovic-Nadal domani in tv: orario, canale e diretta streaming finale Roland Garros 2020 (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella giornata di domenica 11 ottobre si disputerà la finale del Roland Garros 2020 tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, rispettivamente prima e seconda testa di serie del tabellone. Il serbo ha sofferto contro Tsitsipas ma è riuscito a spuntarla al quinto set ed andrà a caccia del diciottesimo slam. Nessun set perso sul suo cammino invece da Nadal, il quale andrà alla ricerca della centesima vittoria sui campi del Roland Garros, nonché del suo slam numero 20, che gli permetterebbe di eguagliare Federer. Il match andrà in scena alle ore 15.00: diretta televisiva proposta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, DAZN) e live streaming ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella giornata di domenica 11 ottobre si disputerà ladeltra Novake Rafa, rispettivamente prima e seconda testa di serie del tabellone. Il serbo ha sofferto contro Tsitsipas ma è riuscito a spuntarla al quinto set ed andrà a caccia del diciottesimo slam. Nessun set perso sul suo cammino invece da, il quale andrà alla ricerca della centesima vittoria sui campi del, nonché del suo slam numero 20, che gli permetterebbe di eguagliare Federer. Il match andrà in scena alle ore 15.00:televisiva proposta da Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN) e live...

