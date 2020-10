‘Temptation Island 7’ | Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso presto sposi? La foto che sta facendo sognare i fan

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 ottobre 2020)stanno per convolare a nozze? A far sperare i fan è stata unapostata sul profilo Instagram dall’ex Miss Italia la quale, in occasione del suo compleanno, ha ricevuto in regalo un bellissimo anello: Durante la sua partecipazione alla settima edizione di Temptation, laaveva più volte lamentato la mancanza di questo gesto da parte del suo compagno. Un dono che per lei ha un significato importante e che è finalmente arrivato proprio comeaveva promesso. L’ex calciatore, infatti, aveva rivelato che era sua intenzione farle questo regalo il giorno del suo compleanno. Che si trattasse di una proposta di matrimonio lo hanno subito pensato in tanti. La risposta che ...