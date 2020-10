cronaca_news : Taranto, il premier Conte lunedì 12 ottobre nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo - infoitsalute : Cis Taranto: tre progetti approvati in un tavolo col premier Conte - lillydessi : Apre Medicina a Taranto: l'inaugurazione con il premier Conte - La Gazzetta del Mezzogiorno - Trmtv : Cis Taranto: tre progetti approvati in un tavolo col premier Conte - infoitsalute : Apre Medicina a Taranto: l'inaugurazione con il premier Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto premier

La Repubblica

In occasione della visita in città del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, dalle 8 alle 20 di lunedì 12 ottobre, i percorsi delle linee degli autobus di Kyma Mobilità subiranno numer ...Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sarà a Taranto lunedì 12 ottobre. Nelle aree circostanti i luoghi che ospiteranno gli incontri istituzionali del premier (Prefettura ed ex Banca ...