Swiatek regina al Roland Garros | Kenin si arrende in finale in due set

(Di sabato 10 ottobre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Che fosse una predestinata sembrava chiaro un pò a tutti. Era però difficile immaginare che, a soli 19 anni, avrebbe già messo la firma su un torneo dello Slam. Nelladel Rolanfemminile, terzo Slam stagionale che si è concluso sulla terra battuta di Parigi, la polacca Iga, n.54 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4 6-1, in un'ora e 24 minuti di partita, la statunitense Sofia, n.6 Wta e quarta testa di serie. Per la 19enne di Varsavia, che da lunedì salirà al numero 17 del ranking e che nell'albo d'oro subentra all'australiana Ashleigh Barty, è il primo titolo in assoluto vinto in carriera, che arriva proprio in uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito. La polacca parte subito decisa ...