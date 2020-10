Svizzera, obbligo di quarantena per chi arriva da 4 Regioni italiane (Di sabato 10 ottobre 2020) Confine Svizzera-ItaliaResta alta l’attenzione sul Covid in tutta l’Europa e mentre i contagi aumentano in tutti gli Stati ci sono dei Paesi che hanno introdotto norme stringenti per tutelare i loro cittadini. Un caso particolare è quello della Svizzera, che ha disposto la quarantena obbligatoria per i cittadini che arrivano da 4 Regioni italiane i cui contagi hanno superato la soglia di 60 positivi ogni 100.000 abitanti. Ecco quali sono. Svizzera, quarantena obbligatoria per i cittadini di 4 Regioni italiane Il ministero della salute di Berna ha aggiornato la “black list” dei Paesi ai quali sono state imposte restrizioni sugli spostamenti. Infatti, sono salite a 4 le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Confine-ItaliaResta alta l’attenzione sul Covid in tutta l’Europa e mentre i contagi aumentano in tutti gli Stati ci sono dei Paesi che hanno introdotto norme stringenti per tutelare i loro cittadini. Un caso particolare è quello della, che ha disposto laobbligatoria per i cittadini cheno da 4i cui contagi hanno superato la soglia di 60 positivi ogni 100.000 abitanti. Ecco quali sono.obbligatoria per i cittadini di 4Il ministero della salute di Berna ha aggiornato la “black list” dei Paesi ai quali sono state imposte restrizioni sugli spostamenti. Infatti, sono salite a 4 le ...

tvsvizzera : Chi entra in #Svizzera e, in uno dei dieci giorni precedenti, si è recato in una delle regioni indicate, sarà sogge… - romi_andrio : RT @tvsvizzera: Chi entra in #Svizzera e, in uno dei dieci giorni precedenti, si è recato in una delle regioni indicate, sarà soggetto all'… - vivere_svizzera : RT @igsolkr: 1) E’fatto obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso; 2) Obbligo di distanza di sicurezza; 3) divie… - StefaniaFalone : Covid, obbligo quarantena in Svizzera per chi rientra da Liguria, Campania, Sardegna e Veneto. Zaia: «Incomprensibi… - GFabrygherardi : RT @tvsvizzera: Chi entra in #Svizzera e, in uno dei dieci giorni precedenti, si è recato in una delle regioni indicate, sarà soggetto all'… -