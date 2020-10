Superstore, stagione 5, Premium Stories dal 10 ottobre: anticipazioni trama e cast (Di sabato 10 ottobre 2020) Non poteva che arrivare anche qui in Italia, ka quinta stagione della serie tv Superstore. In onda su Premium Stories, dal 10 ottobre 2020, i protagonisti della serie sono pronti a tenerci di nuovo compagnia. Ma cosa ci aspetta? Vediamo dove eravamo rimasti e le nuove anticipazioni sulla trama e sul cast di questa 5 stagione. Quinta stagione di Superstore: ma dove eravamo rimasti? L’ultimo episodio della quarta stagione si era concluso con una visita al supermercato da parte dell’ICE, che aveva notato la peesenza irregolare di Mateo. Gli agenti conducono quindi il ragazzo con sé per gli accertamenti, sotto lo sguardo disperato di amici e ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 10 ottobre 2020) Non poteva che arrivare anche qui in Italia, ka quintadella serie tv. In onda su, dal 102020, i protagonisti della serie sono pronti a tenerci di nuovo compagnia. Ma cosa ci aspetta? Vediamo dove eravamo rimasti e le nuovesullae suldi questa 5. Quintadi: ma dove eravamo rimasti? L’ultimo episodio della quartasi era concluso con una visita al supermercato da parte dell’ICE, che aveva notato la peesenza irregolare di Mateo. Gli agenti conducono quindi il ragazzo con sé per gli accertamenti, sotto lo sguardo disperato di amici e ...

