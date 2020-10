Suicidi | delitti | autolesionismo | i mostri senza volto dei ragazzi

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 10 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Secondo il giudice penale Valerio de Gioia potrebbe esserci anche la possibilità che a "manipolare" la 15enne di Bassano del Grappa siano stati i "" del web “Ho un piano per uccidere i miei genitori”. Con queste parole una 15enne di Bassano del Grappa gli scorsi giorni ha comunicato agli amici tramite messaggi su Snapchat di avere in mente il programma di togliere la vita ai suoi familiari. Lei, una "ragazza perbene" secondo i conoscenti, ha detto agli investigatori che non avrebbe mai commesso il crimine. Ma i dubbi rimangono. Ne abbiamo parlato con il giudice penale Valerio de Gioia. Nessuno può sapere se il piano criminale sarebbe stato davvero realizzato. Ma cosa può essere passato nella mente di questa ragazza?“Questo è l’aspetto ...