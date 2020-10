Stato d’emergenza per il Maltempo in Piemonte, Cirio: “Chiediamo un milione di euro e lo Stato deve rispondere” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Oggi chiudiamo il cerchio del danno reale del Maltempo di una settimana fa: tanto hanno potuto fare i nostri sindaci, tanto a potuto fare la Regione, tantissimo i volontari ma adesso abbiamo bisogno delle risorse dello Stato. Ci siamo fatti trovare pronti, non abbiamo aspettato un giorno o un minuto e oggi consegniamo un saldo da 1 miliardo di euro che è fatto da 300 milioni di opere di somma urgenza, altrettante risorse per interventi strutturali e una parte rilevante per i privati, quei privati famiglie e aziende che dobbiamo aiutarli subito per poter ripartire“. Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, al termine del sopralluogo del capo della Protezione civile sulle aree colpite dal Maltempo. “Quando ho chiesto 1 miliardo di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “Oggi chiudiamo il cerchio del danno reale deldi una settimana fa: tanto hanno potuto fare i nostri sindaci, tanto a potuto fare la Regione, tantissimo i volontari ma adesso abbiamo bisogno delle risorse dello. Ci siamo fatti trovare pronti, non abbiamo aspettato un giorno o un minuto e oggi consegniamo un saldo da 1 miliardo diche è fatto da 300 milioni di opere di somma urgenza, altrettante risorse per interventi strutturali e una parte rilevante per i privati, quei privati famiglie e aziende che dobbiamo aiutarli subito per poter ripartire“. Così il presidente della Regione, Alberto, al termine del sopralluogo del capo della Protezione civile sulle aree colpite dal. “Quando ho chiesto 1 miliardo di ...

