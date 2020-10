Stati Uniti, Trump parla alla folla dal balcone della Casa Bianca: “Mi sento bene”. Sostenitori ammassati, molti senza mascherina (Di sabato 10 ottobre 2020) Prima apparizione pubblica del presidente statunitense Donald Trump dopo il ricovero per Covid. “Mi sento bene”, ha affermato Trump parlando dal balcone della Casa Bianca senza indossare la mascherina. Un migliaio di persone ad ascoltarlo, molte delle quali, riportano i media americani, senza mascherina. Il presidente usa ha poi attaccato il suo sfidante democratico Joe Biden accusandolo di aver “tradito gli elettori afroamericani e ispanici per oltre mezzo secolo”. Poco prima, durante un intervento alla Casa Bianca, Trump aveva affermato “Non possiamo consentire al nostro Paese di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Prima apparizione pubblica del presidente statunitense Donalddopo il ricovero per Covid. “Mibene”, ha affermatondo dalindossare la. Un migliaio di persone ad ascoltarlo, molte delle quali, riportano i media americani,. Il presidente usa ha poi attaccato il suo sfidante democratico Joe Biden accusandolo di aver “tradito gli elettori afroamericani e ispanici per oltre mezzo secolo”. Poco prima, durante un interventoaveva affermato “Non possiamo consentire al nostro Paese di ...

visto che l’anno prossimo sarà il terzo anno di convenzione di Torino social impact (l’ecosistema per l’imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale con 80 aderenti) verrà sperimentato il ...

emerge che la Casa Bianca ha fermato lo scorso mese le disposizioni del Centers for Disease Control and Prevention che richiedevano la mascherina su tutte le forme di trasporto pubblico e commerciale ...

