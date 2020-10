Ssc Napoli, negativo l’ultimo test anticovid: oggi nuovo giro di tamponi (Di sabato 10 ottobre 2020) È negativo il tampone del membro dello staff medico del Napoli che era rimasto da analizzare ieri al termine delle analisi che hanno dato tutte esito negativo per il gruppo squadra azzurro. Il Napoli prosegue nel suo isolamento nel centro tecnico di Castel Volturno, mentre i due giocatori positivi, Elmas e Zielinski, sono a casa in attesa di avere un doppio test negativo. I giocatori oggi si sono sottoposti a un nuovi giro di tamponi che verranno analizzati dal laboratorio dell’Università Federico Ii di Napoli come di consueto. I risultati sonio attesi per domani. L'articolo Ssc Napoli, negativo l’ultimo test anticovid: ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020) Èil tampone del membro dello staff medico delche era rimasto da analizzare ieri al termine delle analisi che hanno dato tutte esitoper il gruppo squadra azzurro. Ilprosegue nel suo isolamento nel centro tecnico di Castel Volturno, mentre i due giocatori positivi, Elmas e Zielinski, sono a casa in attesa di avere un doppio. I giocatorisi sono sottoposti a un nuovidiche verranno analizzati dal laboratorio dell’Università Federico Ii dicome di consueto. I risultati sonio attesi per domani. L'articolo Sscl’ultimo: ...

claudioruss : - SSC_Chess : RT @ZZiliani: Da giorni illustra al mondo ciò che il calcio italiano deve fare, data l’emergenza Covid, a cominciare dal 3-0 a tavolino con… - infoitinterno : UFFICIALE - SSC Napoli, negativo anche l'ultimo tampone rimasto da analizzare - B_Daniele : RT @ilnapolionline: In Europa League il Napoli è sul podio per valore dei suoi giocatori - - ARTICAMAX1971 : @capuanogio In realtà la gazzetta e il corriere dicono altro. Secondo me la @SSC napoli se venisse penalizzata vinc… -