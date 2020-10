Speranza convoca d’urgenza il Comitato tecnico scientifico | «Valuteremo nuovi divieti»

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il ministro della Salute hato per domani il Cts per decidere le misure da inserire nel nuovo Dpcm:si discuterà di, ma anche della riorganizzazione del sistema per sottoporre i cittadini ai tamponi

Per fermare i contagi da Covid una riunione d'emergenza tra Roberto Speranza e il Cts è stata convocata per domenica alle 11. Il ministro della Salute spiega che su eventuali nuove restrizioni ...Il ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha convocato per domani, domenica 11 ottobre, un Comitato Tecnico Scientifico d’urgenza per decidere le misure da inserire nel nuovo Dpcm del prossimo 15 ot ...