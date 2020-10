Spagna, al via Fiesta!: a Palma di Maiorca il festival dedicato al cinema italiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Fiesta!, il festival del cinema italo-spagnolo, si prepara ad accendere i riflettori della quarta edizione, che si terrà a Palma di Maiorca dal 12 al 15 ottobre prossimi. L’appuntamento, che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dei Beni Culturali, Direzione cinema, l’Ambasciata di Spagna in Italia e l’associazione culturale italiana Abilis, si propone di realizzare, nella splendida cornice di Palma de Mallorca, una rassegna dedicata al cinema italiano. Il festival è sostenuto dalla Direzione Generale cinema del MiBACT, in collaborazione con l’Oficina Cultural de l’Embajada de Espana,Cinecittà,Cinecittà News,con la Italian ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020), ildelitalo-spagnolo, si prepara ad accendere i riflettori della quarta edizione, che si terrà adidal 12 al 15 ottobre prossimi. L’appuntamento, che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dei Beni Culturali, Direzione, l’Ambasciata diin Italia e l’associazione culturale italiana Abilis, si propone di realizzare, nella splendida cornice dide Mallorca, una rassegna dedicata al. Ilè sostenuto dalla Direzione Generaledel MiBACT, in collaborazione con l’Oficina Cultural de l’Embajada de Espana,Cinecittà,Cinecittà News,con la Italian ...

ImpieriFilippo : RT @MaxCallegari: Ok il calcio moderno, giocarla sempre e portieri “coi piedi da trequartisti” (cit.). Ma rischi inutili con passaggio sul… - angela_fieni : RT @MaxCallegari: Ok il calcio moderno, giocarla sempre e portieri “coi piedi da trequartisti” (cit.). Ma rischi inutili con passaggio sul… - Daniele18218361 : RT @MaxCallegari: Ok il calcio moderno, giocarla sempre e portieri “coi piedi da trequartisti” (cit.). Ma rischi inutili con passaggio sul… - MaxCallegari : Ok il calcio moderno, giocarla sempre e portieri “coi piedi da trequartisti” (cit.). Ma rischi inutili con passaggi… - m_spagna : RT @kitta1979: Ottima idea??, quella di dare il via alla speculazione finanziaria sull'acqua. Cosa potrebbe andare storto? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna via Spagna, al via Fiesta!: a Palma di Maiorca il festival dedicato al cinema italiano Il Denaro Nations League: La Germania passa in Ucraina, Spagna di misura

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito ...

Nations League, vincono Spagna e Germania: non basta Malinovsky all'Ucraina

In testa al gruppo D della League A c'è Luis Enrique che supera la Svizzera di Rodriguez e Freuler grazie ad un gol di Oyarzabal, al secondo posto la formazione di Low che piega Shevchenko per 2-1 ...

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito ...In testa al gruppo D della League A c'è Luis Enrique che supera la Svizzera di Rodriguez e Freuler grazie ad un gol di Oyarzabal, al secondo posto la formazione di Low che piega Shevchenko per 2-1 ...