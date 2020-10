Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre 2020: la classifica dei leader (Di sabato 10 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Qual è il leader politico più amato dagli italiani? Secondo le intenzioni di voto di EMG, in testa alla classifica stilata sulla fiducia nei leader, per l’ennesima volta vince il Premier Giuseppe Conte con il 44 per cento dei consensi, in rialzo di un punto rispetto all’ultima rilevazione. Al secondo posto Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia cresce di un punto (31 per cento) e allunga su Matteo Salvini. Il leader della Lega infatti resta sul podio ma perde ben quattro punti e precipita al 30 per cento. ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020)10: ultimissimi dati– Qual è ilpolitico più amato dagli italiani? Secondo le intenzioni di voto di EMG, in testa allastilata sulla fiducia nei, per l’ennesima volta vince il Premier Giuseppe Conte con il 44 per cento dei consensi, in rialzo di un punto rispetto all’ultima rilevazione. Al secondo posto Giorgia Meloni, ladi Fratelli d’Italia cresce di un punto (31 per cento) e allunga su Matteo Salvini. Ildella Lega infatti resta sul podio ma perde ben quattro punti e precipita al 30 per cento. ...

CarloCalenda : Se passaste il tempo dedicato a parlare di sondaggi, alleanze, simpatia e antipatia dei leader etc a verificare pro… - La7tv : #ottoemezzo Gianrico #Carofiglio su #Salvini: 'Non credo sia il suo atteggiamento ondivago rispetto alla pandemia a… - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI, LA LEGA DI SALVINI È IL PARTITO CHE CRESCE DI PIÙ: È AL 24,8 PER CENTO - 7m70 : #Cruz comincia a lavorare per essere il candidato repubblicano alle elezioni del 2024. Al solito, i sondaggi - e po… - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: perde solo un partito tra i primi quattro. La fiducia nei leader ?? -