Smart working, lockdown e cucina: il 44% degli italiani è aumentato di peso a causa del Coronavirus (Di sabato 10 ottobre 2020) Il 44% degli italiani è aumentato di peso a causa del Coronavirus, tra lo Smart working, le limitazioni imposte dal lockdown e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Crea, il Centro di ricerca alimenti e nutrizione, diffusa in occasione dell’Obesity Day 2020 che si celebra in tutto il mondo il 10 ottobre in piena pandemia con il varo di nuove misure restrittive. La pandemia ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo – sottolinea Coldiretti – che ha avuto effetto anche sulla bilancia, dove la tendenza a mangiare di più, spinta dal maggior tempo trascorso fra le mura di casa, non è ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Il 44%didel, tra lo, le limitazioni imposte dale la maggiore tendenza a dedicarsi alla: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Crea, il Centro di ricerca alimenti e nutrizione, diffusa in occasione dell’Obesity Day 2020 che si celebra in tutto il mondo il 10 ottobre in piena pandemia con il varo di nuove misure restrittive. La pandemia ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo – sottolinea Coldiretti – che ha avuto effetto anche sulla bilancia, dove la tendenza a mangiare di più, spinta dal maggior tempo trascorso fra le mura di casa, non è ...

Agenzia_Ansa : #Covid Smart working rafforzato e chiusure locali. Boccia, non è escluso stop a spostamenti tra le regioni VIDEO… - repubblica : Microsoft sposa lo smart working permanente. Più facili spostamenti internazionali - Agenzia_Italia : Microsoft lascia tutti dipendenti che lo vogliano in smart working - LoSplendido : @federicofubini Rimanga chiuso in casa, smart working e spesa on line fino a perdere completamente la ragione - AnnaRKlover : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Smart working rafforzato e chiusure locali. Boccia, non è escluso stop a spostamenti tra le regioni VIDEO #ANSA ht… -