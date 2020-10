Smallfoot: Il mio amico delle nevi, il film: trama, cast e streaming (Di sabato 10 ottobre 2020) Su Italia 1 questa sera, sabato 10 ottobre, arriva in prima serata il film Smallfoot, Il mio amico delle nevi, un film d’animazione del 2018 diretto da Karey Kirkpatrick e Jason Reisig. Prodotto dalla Warner Animation Group, il film è tratto dal romanzo Yeti Tracks di Sergio Pablos e racconta la storia di un gruppo di Yeti che incontra un essere umano: entrambe le due specie credevano che l’altra fosse soltanto una leggenda. Smallfoot – Il mio amico delle nevi, la trama Il film rivisita la storia della leggenda dell’uomo delle nevi e mostra la comunità degli Yeti dove vive ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020) Su Italia 1 questa sera, sabato 10 ottobre, arriva in prima serata il, Il mio, und’animazione del 2018 diretto da Karey Kirkpatrick e Jason Reisig. Prodotto dalla Warner Animation Group, ilè tratto dal romanzo Yeti Tracks di Sergio Pablos e racconta la storia di un gruppo di Yeti che incontra un essere umano: entrambe le due specie credevano che l’altra fosse soltanto una leggenda.– Il mio, laIlrivisita la storia della leggenda dell’uomoe mostra la comunità degli Yeti dove vive ...

FrameSeven7 : #Tv: 10/10, in prima serata: #DieHard - Duri a Morire, #ComeTiAmmazzoilBodyguard, #IlDestinodiunCavaliere,… - zazoomblog : Smallfoot Il mio amico delle nevi film stasera in tv 10 ottobre: cast trama curiosità streaming - #Smallfoot… - cineblogit : Stasera in tv: Smallfoot – Il mio amico delle nevi su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: Smallfoot – Il mio amico delle nevi su Italia 1 - 02blogit : Stasera in tv: Smallfoot – Il mio amico delle nevi su Italia 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Smallfoot mio Smallfoot il mio amico delle nevi, trailer trama e curiosità del film doppiato dai Me contro Te TvZap 10 ottobre: cosa guardare in televisione?

La programmazione televisiva di sabato 10 ottobre 2020 è molto ampia. Programmi d’intrattenimento, talk show e film. Cosa c’è stasera in tv? Stasera in tv 10 ottobre 2020. S ...

Smallfoot – Il mio amico delle nevi/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

Smallfoot Il mio amico delle nevi in onda su Italia 1 dalle 21.20. Il film d'animazione ha stupito grandi e piccini. (oggi, 10 ottobre 2020) ...

La programmazione televisiva di sabato 10 ottobre 2020 è molto ampia. Programmi d’intrattenimento, talk show e film. Cosa c’è stasera in tv? Stasera in tv 10 ottobre 2020. S ...Smallfoot Il mio amico delle nevi in onda su Italia 1 dalle 21.20. Il film d'animazione ha stupito grandi e piccini. (oggi, 10 ottobre 2020) ...