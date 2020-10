Sindaco di Roma, Giletti si fa avanti: “Ci sto pensando” (Di sabato 10 ottobre 2020) Nel 2021 si terranno le elezioni amministrative e come Sindaco di Roma Giletti è pronto a candidarsi. Lui non lo esclude Il 2021 sarà tempo di elezioni amministrative e come… Questo articolo Sindaco di Roma, Giletti si fa avanti: “Ci sto pensando” è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 ottobre 2020) Nel 2021 si terranno le elezioni amministrative e comediè pronto a candidarsi. Lui non lo esclude Il 2021 sarà tempo di elezioni amministrative e come… Questo articolodisi fa: “Ci sto pensando” è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

fanpage : Massimo Giletti candidato a sindaco di Roma: l'idea che piace a Matteo Salvini - ilfoglio_it : #Calenda si candiderà come sindaco della Capitale e lo farà partendo da un'idea seduttiva: trasformare Roma nel lab… - CarloCalenda : Ringrazio ?@ferrarailgrasso? per le parole belle e per quelle dritte. Condivido entrambe le tipologie. Chiunque far… - GianniPetta : RT @Danireport: Comunque parafrasando quel che dice Travaglio tutti sono d'accordo che la Raggi sia il peggior sindaco della storia di Roma… - rome_set : Autogestione di una capitale. Un esperimento socio economico unico al mondo. Sindaco onorario che si occupa di proc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Roma Il sindaco che verrà/ La figura che serve per rilanciare la Capitale Il Messaggero I nomi che circolano nei partiti per la corsa a sindaco di Roma

AGI - Il segretario nazionale del Pd aveva chiesto un colpo di reni sulla candidatura a sindaco di Roma e, a pochi giorni dall'appello, qualcosa comincia a muoversi. Il tavolo del centrosinistra Il ...

Roma, selezionati i finalisti per i siti in gara

«L’obiettivo per San Lorenzo – ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi – resta immutato: riqualificare un’area abbandonata per realizzare il progetto pubblico che raccolga i bisogni e le ...

AGI - Il segretario nazionale del Pd aveva chiesto un colpo di reni sulla candidatura a sindaco di Roma e, a pochi giorni dall'appello, qualcosa comincia a muoversi. Il tavolo del centrosinistra Il ...«L’obiettivo per San Lorenzo – ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi – resta immutato: riqualificare un’area abbandonata per realizzare il progetto pubblico che raccolga i bisogni e le ...