Sindaco di Eboli arrestato | il trojan registrò gli indagati mentre stilavano l’ordine della graduatoria del concorso

"Sto un po' preoccupato… perché ho visto i voti… sono andati male… Devi mettere trenta per forza, se metti 29 già non scatta più". Il trojan inoculato sul cellulare di Massimo Cariello registra in diretta le parole del Sindaco di Eboli mentre secondo l'accusa avveniva la corruzione del concorso per due posti a tempo indeterminato di educatore di asili nido. È l'11 dicembre 2019 e l'incontro di Cariello col presidente della commissione d'esame, Annamaria Sasso, e con il commissario Vincenzo D'Ambrosio, si svolge nei pressi del municipio. C'è urgenza. Le prove orali del concorso sono in calendario dal giorno dopo. Sasso e D'Ambrosio sono anche due dipendenti ...

