Sindaco di Eboli arrestato, il candidato sindaco di Forza Italia che si ritirò: “Cinque anni di battaglie per la legalità. E fui isolato” (Di sabato 10 ottobre 2020) Si era ritirato in extremis senza depositare le liste che avrebbero dovuto sostenerne la candidatura a sindaco “perché ad Eboli non c’era più agibilità politica, travolta da un senso di impunità generalizzata”. Ed ora l’avvocato Damiano Cardiello, ex consigliere comunale di Forza Italia per dieci anni, osserva le vicende dell’arresto del sindaco Massimo Cariello con gli occhi di chi lo aveva previsto. Avvocato Cardiello, perché a settembre fece dietro front?Perché dopo cinque anni di battaglie contro l’illegalità diffusa di Eboli mi sono trovato in un isolamento politico impossibile da rompere, schedato come una sorta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Si era ritirato in extremis senza depositare le liste che avrebbero dovuto sostenerne la candidatura a“perché adnon c’era più agibilità politica, travolta da un senso di impunità generalizzata”. Ed ora l’avvocato Damiano Cardiello, ex consigliere comunale diper dieci, osserva le vicende dell’arresto delMassimo Cariello con gli occhi di chi lo aveva previsto. Avvocato Cardiello, perché a settembre fece dietro front?Perché dopo cinquedicontro l’illegalità diffusa dimi sono trovato in un isolamento politico impossibile da rompere, schedato come una sorta ...

