Si scambiavano foto e video hard di violenze e stupri su minori | anche neonati | arresti e denunce in tutta Italia

Leggi su attualitavip.myblog

(Di sabato 10 ottobre 2020) Venti persone denunciate, tre delle quali a arrestate in flagranza per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia, e numerosi stranieri segnalati alle autorità degli Stati di residenza. È il bilancio dell’operazione “Scacco matto” contro la pedopornografia online condotta dalla Polizia in diverse regionine e coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Perquisizioni e sequestri sono in corso a Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona, Sassari, Torino, Treviso e Varese oltre che in altre città straniere. L’indagine è frutto di una lunga attività sotto copertura, con gli indagati che utilizzavano sistemi di anonimi come Tor e Vpn e servizi di messaggistica crittografata per scambiarsi tra loro ...