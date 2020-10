Si scambiavano foto e video hard di violenze e stupri su minori | anche neonati | arresti e denunce in tutta Italia

(Di sabato 10 ottobre 2020) Venti persone denunciate, tre delle quali a arrestate in flagranza per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia, e numerosi stranieri segnalati ...

L'indagine è frutto di una lunga attività sotto copertura, con gli indagati che utilizzavano sistemi di anonimi come Tor e Vpn e servizi di messaggistica crittografata per scambiarsi tra loro foto e ...BOLZANO. Scambiavano file di pedopornografia con tecniche di anonimizzazione nel dark web. E' un'operazione che ha coinvolto anche il Trentino Alto Adige quella portata avanti dalla polizia postale c ...