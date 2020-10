Shaila Gatta Instagram, l’ipnotico balletto conquista i fan: «Pura arte!» (Di sabato 10 ottobre 2020) La velina mora di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 659 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dai suoi numerosi post a dir poco pazzeschi. Poche ore fa la velina ha pubblicato un suo balletto decisamente interessante. Il breve video ha causato diversi capogiri ai suoi ammiratori, i quali hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. Non c’è nulla da fare, il fisico perfetto di Shaila non è passato inosservato. Le ore in palestra continuano a regalare ottimi frutti. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da un marea di like e commenti. Leggi anche –> Shaila Gatta Instagram, una pausa ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020) La velina mora di Striscia la Notizia,, è molto attiva sui social. Il suo profiloè seguito da oltre 659 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dai suoi numerosi post a dir poco pazzeschi. Poche ore fa la velina ha pubblicato un suodecisamente interessante. Il breve video ha causato diversi capogiri ai suoi ammiratori, i quali hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. Non c’è nulla da fare, il fisico perfetto dinon è passato inosservato. Le ore in palestra continuano a regalare ottimi frutti. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da un marea di like e commenti. Leggi anche –>, una pausa ...

SchiavRoberto : IN QUESTA ORA D Esibizione DELLE 2 BALLERINE DA LAP DANCE SN INDIGNATO.POTREBBERO FREQUENTARE LOCALI NOTTURNI NN IN… - Sergio35274051 : Striscia la Notizia, le foto da dietro le quinte: Veline da censura in pelle nera, così prima della diretta - Gianluc55374842 : Striscia la Notizia, le foto da dietro le quinte: Veline da censura in pelle nera, così prima della diretta - V_VinniEnzoBove : noto una somiglianza tra lumaraa e shaila gatta le ragazze tra di loro sono talmente amiche cugine e sorelle da pre… - GPz62291320 : RT @dea_channel: la dea Shaila Gatta in giallo ?????????? -