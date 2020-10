Serie D, tutti i pronostici della 3a/4a giornata di campionato (Di sabato 10 ottobre 2020) Photo credit: Torres Sassari – Alessandro Sanna Serie D pronta ad affrontare la 3a giornata di campionato e già la 4a per i gironi A e C. Gare piuttosto interessanti, che ci diranno qualcosa in più della forza delle varie formazioni. Nove gli incontri rinviati. Questi i possibili pronostici del weekend… Girone A – Il Bra cerca il poker Borgosesia-Fossano 1, Bra-Folgore Caratese 1, Castellanzese-Casale RINV., Chieri-Arconatese X, Varese-Caronnese RINV., Gozzano-Sanremese 1, HSL Derthona-Imperia 1, Lavagnese-Legnano RINV., Pont Donnaz HAE-Sestri Levante 1, Saluzzo-Vado 1. Girone B – Il Seregno punta la vetta Breno-Vis Nova Giussano 1, Brusaporto-V. Ciseranobergamo 1, Calvina-Scanzorosciate X, Caravaggio-Crema RINV., Sp. Franciacorta-Casatese 1, Real ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Photo credit: Torres Sassari – Alessandro SannaD pronta ad affrontare la 3adie già la 4a per i gironi A e C. Gare piuttosto interessanti, che ci diranno qualcosa in piùforza delle varie formazioni. Nove gli incontri rinviati. Questi i possibilidel weekend… Girone A – Il Bra cerca il poker Borgosesia-Fossano 1, Bra-Folgore Caratese 1, Castellanzese-Casale RINV., Chieri-Arconatese X, Varese-Caronnese RINV., Gozzano-Sanremese 1, HSL Derthona-Imperia 1, Lavagnese-Legnano RINV., Pont Donnaz HAE-Sestri Levante 1, Saluzzo-Vado 1. Girone B – Il Seregno punta la vetta Breno-Vis Nova Giussano 1, Brusaporto-V. Ciseranobergamo 1, Calvina-Scanzorosciate X, Caravaggio-Crema RINV., Sp. Franciacorta-Casatese 1, Real ...

