Serie C, Ghirelli: “Pubblico negli stadi necessario. Livorno come Trapani? Rispondo così. Palermo-Potenza…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Parola a Francesco Ghirelli."O si va verso una riapertura graduale degli stadi, nel rispetto della salute e delle indicazioni scientifiche, o è necessario intervenire a livello finanziario con contributi, defiscalizzazione, finanziamento delle spese per la prevenzione sanitaria. Altrimenti molte società rischiano il crac. Non hanno incassi, non hanno sponsor, non hanno potuto contare sugli abbonamenti. I tamponi e tutto quello che va fatto per la prevenzione hanno costi importanti". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, intervistato ai microfoni de 'La Nazione'. Diversi sono stati i temi trattati da Ghirelli: dal caso Trapani, escluso dal campionato di Serie C, alla questione relativa all'emergenza Coronavirus.Palermo-POTENZA - "Voglio ringraziare le ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 ottobre 2020) Parola a Francesco."O si va verso una riapertura graduale degli, nel rispetto della salute e delle indicazioni scientifiche, o èintervenire a livello finanziario con contributi, defiscalizzazione, finanziamento delle spese per la prevenzione sanitaria. Altrimenti molte società rischiano il crac. Non hanno incassi, non hanno sponsor, non hanno potuto contare sugli abbonamenti. I tamponi e tutto quello che va fatto per la prevenzione hanno costi importanti". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, intervistato ai microfoni de 'La Nazione'. Diversi sono stati i temi trattati da: dal caso, escluso dal campionato diC, alla questione relativa all'emergenza Coronavirus.-POTENZA - "Voglio ringraziare le ...

