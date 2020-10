Serie C 2020/2021, Carrarese-Piacenza posticipata: si gioca alle 19:30 (Di sabato 10 ottobre 2020) Carrarese contro Piacenza. Novanta minuti per definire in modo più chiaro questo avvio di campionato per le due squadre che hanno collezionato rispettivamente sette e tre punti. Ma c’è una novità per il fischio d’inizio: il match, valido per la quarta giornata del girone B di Serie C 2020/2021 e in programma allo Stadio dei Marmi, avrà inizio alle 19:30 di domani, domenica 11 ottobre, anziché alle 17:30. Lo ha reso noto la Lega Pro. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020)contro. Novanta minuti per definire in modo più chiaro questo avvio di campionato per le due squadre che hanno collezionato rispettivamente sette e tre punti. Ma c’è una novità per il fischio d’inizio: il match, valido per la quarta giornata del girone B die in programma allo Stadio dei Marmi, avrà inizio19:30 di domani, domenica 11 ottobre, anziché17:30. Lo ha reso noto la Lega Pro.

