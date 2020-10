Serie A | tagli per 72 milioni agli ingaggi | comanda la Juventus

(Di sabato 10 ottobre 2020) Laè la squadra diA che ha effettuato piùalla voce. Aumentano le spese di Inter, Lazio e Atalanta. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato uno studio sul montedellaA segnalando una riduzione per 72netti totali rispetto alla stagione 2019/20. La squadra che ha effettuato piùè la(-58). Scende anche il montedel Milan (-25) mentre è salito quello delle squadre coinvolte in Champions League: Inter (+10), Lazio (+9) e Atalanta (+6,6). Infine, situazione ...

La Juventus è la squadra di Serie A che ha effettuato più tagli alla voce ingaggi. Aumentano le spese di Inter, Lazio e Atalanta. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato uno studio sul monte ingaggi ...In questa stagione in Serie A si spenderà meno per gli ingaggi rispetto ad un anno fa. Evidenti i tagli per Juve e Milan, in crescita l’Inter ...