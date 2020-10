Semi – lockdown, i nuovi provvedimenti possibili del Governo (Di sabato 10 ottobre 2020) Nonostante non siano ai livelli di quelli di altri paesi, i contagi in Italia continuano ad aumentare lentamente. Un “Semi – lockdown” è quindi un’opzione plausibile da parte del Governo. Un’opzione che verrà confermata o meno il 15 ottobre, durante l’annuncio del nuovo DCPM. PALESTRE E RISTORANTI – Se è vero che Giuseppe Conte vorrebbe … L'articolo Semi – lockdown, i nuovi provvedimenti possibili del Governo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Nonostante non siano ai livelli di quelli di altri paesi, i contagi in Italia continuano ad aumentare lentamente. Un “” è quindi un’opzione plausibile da parte del. Un’opzione che verrà confermata o meno il 15 ottobre, durante l’annuncio del nuovo DCPM. PALESTRE E RISTORANTI – Se è vero che Giuseppe Conte vorrebbe … L'articolo, idel

Ultime Notizie dalla rete : Semi lockdown Semi - lockdown, i nuovi provvedimenti possibili del Governo DailyNews 24 Il governo ora è spaventato L’ipotesi del «modello Latina»

Una progressione nell’ordine di mille contagi in più al giorno nel governo non se l’aspettava nessuno. Più ancora del numero in salita dei positivi o di quello delle intensive, fortunatamente ancora m ...

COVID-19, ANCHE IL TRIBUNALE DI LATINA VA IN SEMI-LOCKDOWN

Il provvedimento riguarda il Tribunale, la sezione distaccata di via Fabio Filzi e gli uffici del Giudice di pace di Latina, Terracina e Fondi. La decisione è dovuta al “peggiorare della situazione è ...

