Se Salvini vuole dimostrare di essere diventato liberale ha un’occasione: dire sì al Mes (Di sabato 10 ottobre 2020) Peggiora la situazione, da Nord a Sud, è la seconda ondata che sommerge tutte le regioni italiane e non si capisce bene cosa fare. La cosa è tanto più strana in quanto la situazione, pur preoccupante, è assolutamente gestibile: ma guardando la politica sembra ineluttabile passare dall’inerzia al panico senza una via di mezzo, un’azione seria di governo. Purtroppo si stanno rivedendo tutte le magagne strutturali di questo Paese, fra le quali il sistema sanitario – pur con la sua forza, come dire, morale che ha espresso nei mesi scorsi – si evidenziano casi che fanno veramente impressione. In un ottimo servizio della collega Giulia Cerino a Piazzapulita abbiamo potuto vedere la follia di un ospedale napoletano con il pronto soccorso chiuso – avete letto bene: chiuso – per la presenza di un caso Covid. Un ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 ottobre 2020) Peggiora la situazione, da Nord a Sud, è la seconda ondata che sommerge tutte le regioni italiane e non si capisce bene cosa fare. La cosa è tanto più strana in quanto la situazione, pur preoccupante, è assolutamente gestibile: ma guardando la politica sembra ineluttabile passare dall’inerzia al panico senza una via di mezzo, un’azione seria di governo. Purtroppo si stanno rivedendo tutte le magagne strutturali di questo Paese, fra le quali il sistema sanitario – pur con la sua forza, come, morale che ha espresso nei mesi scorsi – si evidenziano casi che fanno veramente impressione. In un ottimo servizio della collega Giulia Cerino a Piazzapulita abbiamo potuto vedere la follia di un ospedale napoletano con il pronto soccorso chiuso – avete letto bene: chiuso – per la presenza di un caso Covid. Un ...

