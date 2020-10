Se Dio vuole: la trama e il finale del film (Di sabato 10 ottobre 2020) SE DIO vuole trama – Stasera, sabato 10 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Se Dio vuole, film del 2015 scritto e diretto da Edoardo Falcone con Alessandro Gassmann e Marco Giallini che racconta la storia di un ragazzo, della sua fede e della sua famiglia. Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, vive con la moglie Carla, affascinante ma ormai sfiorita come gli ideali in cui credeva e segreta alcolizzata che adotta bambine/i a distanza. Tommaso e Carla hanno due figli: Bianca, che abita nell’attico accanto insieme al marito Gianni Malloni, agente immobiliare, ed Andrea, iscritto alla facoltà di medicina. Andrea però sembra cambiato: è spesso chiuso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. Il padre una sera lo osserva incontrarsi con l’amico venutolo a ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020) SE DIO– Stasera, sabato 10 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Se Diodel 2015 scritto e diretto da Edoardo Falcone con Alessandro Gassmann e Marco Giallini che racconta la storia di un ragazzo, della sua fede e della sua famiglia. Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, vive con la moglie Carla, affascinante ma ormai sfiorita come gli ideali in cui credeva e segreta alcolizzata che adotta bambine/i a distanza. Tommaso e Carla hanno due figli: Bianca, che abita nell’attico accanto insieme al marito Gianni Malloni, agente immobiliare, ed Andrea, iscritto alla facoltà di medicina. Andrea però sembra cambiato: è spesso chiuso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. Il padre una sera lo osserva incontrarsi con l’amico venutolo a ...

