Scuola, tensione alle stelle: altri istituti "chiusi per Covid", liceali costretti alla didattica a distanza (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella Scuola regna una confusione enorme e sale la tensione. allarmi improvvisi, classi "chiuse", chat bollenti dei genitori, ragazzi che fanno i tamponi. Cresce la rabbia e molte sono le proteste. Si teme che la situazione possa degenerare e si torni al "lockdown scolastico". Gli studenti che risultano positivi al Covid-19 – alla data del 3 ottobre – sono 2.348. Mentre tra il personale docente ci sono 402 casi positivi (lo 0,059%). Il personale non docente conta 144 casi. A questi numeri – forniti dal ministero – bisogna aggiungere quelli dal 4 al 10 ottobre, che non sono ancora noti. Ma dalle notizie che giungono quotidianamente, la cifra è in crescita. E questo preoccupa studenti, famiglie e professori.

