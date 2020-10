Scarsa affluenza alla manifestazione no Mask di Roma oggi e tensioni per un arresto | cosa sappiamo

Leggi su bufale

(Di sabato 10 ottobre 2020) I primi dati che arrivano da Huffinghton Post ci parlano di unanoorganizzata10 ottobre ache fa registrare una. In attesa dei dati ufficiali da parte della Questura e a distanza di un giorno da alcune dichiarazioni di Enrico Montesano che hanno fatto molto discutere, come avrete notato con il nostro report di martedì, ci sono le prime indicazioni abbastanza chiare che arrivano direttamente dCapitale. In particolare, due gli aspetti da mettere in evidenza. Poco seguito per lanodi10 ottobre In particolare, la fonte ha parlato con un primo approfondimento lanciato alcuni fa di partecipazione limitata, ...